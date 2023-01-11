В Новосибирской области температура воздуха упала ниже 40

Температура воздуха упала ниже -40 градусов. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск
В некоторых районах Новосибирской области вечером в среду, 11 января, температура воздуха упала ниже -40 градусов. Аномальные морозы настигли поселок Приобский и Пашино.
По прогнозам синоптиков, холода в регионе задержаться еще как минимум до 12 января. Ночь в Новосибирске температура опустится до −30…-35 градусов, а местами — до -43 градусов.
В пятницу, 13 января, в Новосибирской области должно потеплеть до -21…-26 градусов ночью, -13…-18 градусов днем.
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