В Барнауле подрались водитель легковушки и пассажир грузовика, не поделившие дорогу. Фото: Barnaul 22

В Барнауле недалеко от школы №125 произошла драка. По сообщению паблика «В курсе 22», сцепились водитель автомобиля Ford и пассажир грузовика. Причиной конфликта стало то, что легковушка не пропускала фургон к зоне разгрузки.

— Фургон ехал на разгрузку к «Магниту», а Ford его не пропускал. Разъехаться там возможно, только если Ford сдал бы назад, потому что за фургоном уже начали скапливаться машины, поворачивающие к школе с Шумакова. Это единственный подъезд к школе, который был заблокирован, — передает Amic.ru слова одного из очевидцев.

Один из драчунов в качестве оружия схватил нечто похожее на палку или пластиковую трубу. Чем закончился конфликт — неизвестно.

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