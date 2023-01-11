Стало известно, в каком состоянии находится известный артист, попавший в реанимацию с подозрением на инсульт. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно состояние народного артиста России Ивана Краско. Ранее он попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Его уже перевели в общую палату. Угрозы жизни нет.

– Состояние стабильное, ему дают необходимые препараты. В общем, помогают, молодцы медребята. Можно сказать, что все хорошо, — рассказал NEWS.ru концертный директор артиста Вячеслав Смородинов.

По словам самого артиста, которому уже 92 года, он идет на поправку.

– Год начинать с больницы, конечно, не очень хорошо, но надежды у меня самые радужные, как обычно, — говорит Иван Краско.

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