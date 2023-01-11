Врач назвал причины и признаки тугоухости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев назвал причины и признаки тугоухости. В беседе с NEWS.ru лор сказал, что основные признаки недуга – это снижение слуха, ощущение заложенности в ушах и шум. А бывает тугоухость трех видов – кондуктивная, сенсоневральная и смешанная.

Кондуктивная затрагивает барабанную перепонку и полость среднего уха. Провоцируют ее отиты, перенесенные в детстве. Воспалительные процессы, в том числе гнойные, которые вызвали разрыв барабанной перепонки.

– В таких случая помогает только хирургическое вмешательство. Проводится протезирование слуховых косточек или восстановление барабанной перепонки, — сказал врач.

Сенсонервальную тугоухость вызывает сильное изменение кровотока в сосудах, которые питают внутреннее ухо. Развивается такой недуг стремительно. Операция, по словам врача, не поможет в таком случае.

При смешанной тугоухости снижение слуха происходит из-за поражения и звукопроводящей, и звукопринимающей частей уха. В таких случаях тугоухость может начаться после отита или из-за серной пробки, появившейся в слуховом канале.

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