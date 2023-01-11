Новосибирцев разочаровала неоклассическая вариация спектакля «Щелкунчик». Фото: НОВАТ
Новосибирцев разочаровала неоклассическая вариация спектакля «Щелкунчик» в редакции Начо Дуато. Придрались зрители к почти полному отсутствию декораций, назвали костюмы «невразумительными», а хореографию «слабейшей».
— Испанский Щелкунчик — это испанский стыд, — высказался он после посещения театра. — Вообще пожалел, что заплатили за билеты. Вечер испорчен! Испанец погубил рождественское чудо. Сплошное разочарование и обманутые ожидания, — рассказал ЧС-ИНФО один из зрителей представления.
По словам людей, привычная детству рождественская сказка разбилась о декорации в виде черных танков, странные танцы артистов и костюмы, которые состояли из штанов цвета хаки, фуражек и майек.
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