Холода отступают: в Новосибирске потеплеет до -23 градусов

В Новосибирске постепенно спадают холода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 12 января, в Новосибирске постепенно начнут отступать холода. Ночью термометры покажут -32…-34 градуса, а уже днем — около -21…-23.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура может доходить до -30…-35, а местами до -43. Днем будет -21, -26, местами -15, -20.

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