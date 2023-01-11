В Новосибирске женщина отсудить 8 миллионов у бывшего мужа

В Новосибирской области прокуратура помогла женщине отсудить у бывшего мужа 8 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области прокуратура помогла женщине отсудить у бывшего мужа 8 миллионов рублей. Решение об этом уже давно принял суд, но деньги сибирячка получить не могла.

— К прокурору области Александру Бучману обратилась местная жительница, в пользу которой решением суда при разделе совместно нажитого имущества с бывшего мужа взыскано более 8 миллионов рублей, однако им данное решение суда не исполнено, — сообщили в ведомстве.

Прокуратура проверила работу судебных приставов и вынесла представление врио руководителя ГУ ФССП России по НСО. После этого женщине получили свои деньги в полном объеме.

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