В фойе новосибирского НИИ туберкулеза накрыли стол с шампанским

В новосибирском НИИ туберкулеза накрыли стол с шампанским и фруктами в фойе. Фото: предоставлено Еленой Левановой

В новосибирском НИИ туберкулеза, где лежат больные с легочными заболеваниями, накрыли стол с шампанским и фруктами в фойе. Такой фуршет возмутил медперсонал, однако руководство больницы пояснило, что это — реквизит для фотозоны в честь Нового года.

— Непонятно для кого был этот стол: для сотрудников или посетителей. Выглядело это в любом случае крайне неуместно. Когда в правилах больницы указано, что не то что алкоголя не должно быть, а даже личную посуду иметь нельзя, и в это же время появляется шампанское в фойе недалеко от рентген-кабинета, — рассказала КП-Новосибирск бывшая сотрудница НИИ Елена Леванова. — Мы стали возмущаться, но начальство пояснило, что это якобы фотозона. Но тоже не понятно — кому она нужна в таком медучреждении?

Через некоторое время после случившегося Елену уволили из НИИ за «разглашение охраняемой законом тайны». Сама женщина с таким положением дел не согласна, и считает, что причина увольнения в затянувшемся конфликте с руководством, последней каплей которого и стал скандал с фуршетом.

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