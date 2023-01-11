В ТЦ «Одоевский» в Новосибирске прорвало отопление

По словам очевидцев, в ТЦ прорвало отопление.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В Новосибирске в ТЦ «Одоевский» прорвало отопление в одном из входов. Произошло ЧП вечером в среду 11 ноября.
— Все в пару. По ходу рвануло отопление, — рассказала КП-Новосибирск очевидица.
Вытекающая на улицу вода, создала каток.
Фото: Анна ПАШАГИНА
По ее словам, людей из ТЦ не эвакуировали. Остальные входы в здание закрыты кроме того, где прорвало трубу. Небольшое помещение там полностью заволокло паром, а на улицу вытекает вода. Люди спокойно проходят через «парилку» и заходят в торговый центр.
Люди заходят в ТЦ через завесу пара.
Фото: Анна ПАШАГИНА
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер