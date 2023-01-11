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НовостиПроисшествия11 января 2023 14:55

В ТЦ «Одоевский» в Новосибирске прорвало отопление

Один из входов в торговый центр заволокло паром
Надежда КАСЬЯНОВА
По словам очевидцев, в ТЦ прорвало отопление.

По словам очевидцев, в ТЦ прорвало отопление.

Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске в ТЦ «Одоевский» прорвало отопление в одном из входов. Произошло ЧП вечером в среду 11 ноября.

— Все в пару. По ходу рвануло отопление, — рассказала КП-Новосибирск очевидица.

Вытекающая на улицу вода, создала каток.

Вытекающая на улицу вода, создала каток.

Фото: Анна ПАШАГИНА

По ее словам, людей из ТЦ не эвакуировали. Остальные входы в здание закрыты кроме того, где прорвало трубу. Небольшое помещение там полностью заволокло паром, а на улицу вытекает вода. Люди спокойно проходят через «парилку» и заходят в торговый центр.

Люди заходят в ТЦ через завесу пара.

Люди заходят в ТЦ через завесу пара.

Фото: Анна ПАШАГИНА

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