В ТЦ «Одоевский» в Новосибирске прорвало отопление

По словам очевидцев, в ТЦ прорвало отопление. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске в ТЦ «Одоевский» прорвало отопление в одном из входов. Произошло ЧП вечером в среду 11 ноября.

— Все в пару. По ходу рвануло отопление, — рассказала КП-Новосибирск очевидица.

Вытекающая на улицу вода, создала каток. Фото: Анна ПАШАГИНА

По ее словам, людей из ТЦ не эвакуировали. Остальные входы в здание закрыты кроме того, где прорвало трубу. Небольшое помещение там полностью заволокло паром, а на улицу вытекает вода. Люди спокойно проходят через «парилку» и заходят в торговый центр.

Люди заходят в ТЦ через завесу пара. Фото: Анна ПАШАГИНА

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