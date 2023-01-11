Умер Вениамин Чебанов - народный художник РФ и почетный житель Новосибирска

Деятель культуры ушел из жизни в возрасте 97 лет. Фото: Анатолий Локоть

Скончался народный художник России и почетный житель Новосибирска Вениамин Чебанов. О трагедии в своем Телеграм-канале сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Деятель культуры ушел из жизни в возрасте 97 лет.

− Он прожил яркую жизнь. Участник Великой Отечественной, он все свое творчество посвятил патриотической теме: подвигу советского, российского солдата − защитника Родины, − написал глава Новосибирска.

Анатолий Локоть отметил, что благодаря Вениамину Карповичу была открыта муниципальная картинная галерея. Именно здесь, в Сибирской мемориальной картинной галерее, размещены работы художника. Самая главная из них – диорама Ржевской битвы, изображает битву Сибирской добровольческой дивизии с фашистами.

Интересно, что образы героев для своих картин Чебанов создавал благодаря воспоминаниям военных лет. Вениамин Карпович был командиром взвода, и ему многое пришлось повидать в период ВОВ.

Мэр города отметил, что гордится дружбой с художником и благодарит его за предоставленную возможность погрузиться в мир искусства.

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