«Взяла 3 тысячи и обманула детей»: сибирячки обвинили в мошенничестве Снегурочку

Сибирячки уверяют, что Снегурочка их обманула. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В редакцию КП-Новосибирск обратилась за помощью сибирячка Юлия: она пожаловалась на Снегурочку, которая взяла плату, но не поздравила детей.

- Новый год мы встречали вместе с сестрой. У нас обеих по двое детей: моей дочке 10 лет, сыну - 5 лет, ее дочкам - 3 года и 5 лет, - рассказала КП-Новосибирск Юлия. - Мы решили устроить детям праздник, нашли объявление, заказали Деда Мороза и Снегурочку.

Как уверяет сибирячка, Снегурочка потребовала внести сразу всю плату за 15-минутное поздравление - 3000 рублей.

- Договорились, что они придут в 20.00 31 декабря, но они так и не пришли, на звонки Снегурочка не отвечала.Получается, обманула. Конечно, дети расстроились, мы им в шутку сказали: «Дед Мороз, наверное, замерз, ему погреться надо». Подарки, конечно, положили под елку, но того праздника, о котором мечтали дети, не получилось, - продолжает Юлия.

Сибирячки попытались вернуть деньги, но не вышло:

- Сначала мы общались в соцсетях, потом Снегурочка нас просто заблокировала, - говорит Юлия. - Будем ли обращаться в полицию, пока решаем.

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