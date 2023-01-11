«Зарево было видно с моста»: в Новосибирске загорелся частный дом

В Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом. Фото: "АСТ-54"

В Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом. Пожар случился вечером в среду, 11 января.

— В 19:20 поступил вызов по адресу Чулымская 1-я, 122. Горел частный дом, зарево от пожара было видно при движении по Димитровскому мосту, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

По словам очевидцев, когда пожарные прибыли на место, дом был полностью охвачен огнем. Люди предполагают, что сама по себе постройка была нежилая — там не было окон и дверей, а внутри складировался картон и мусор.

Сейчас пожарные еще продолжают работать на месте и разбирать завалы. Информации о пострадавших не поступало.

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