В Новосибирске мужчина украл товар в магазине и разбил входную дверь

Злоумышленник попытался скрыться от сотрудников Росгвардии. Фото: Росгвардия

В Кировском районе Новосибирска задержали мужчину, совершившего кражу в магазине и разбившего входную дверь. Об этом сообщили в Росгвардии.

Торговая точка располагается на улице Беловежской. Днем 10 января в Кировский отдел вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из магазина. На место оперативно выдвинулась группа задержания.

Злоумышленник к тому моменту уже успел скрыться. Выяснилось, что один из посетителей решил украсть товар с прилавка. Работники магазина это увидели и потребовали произвести оплату.

− Мужчина в грубой форме ответил отказом, после чего, разбив входную дверь, скрылся с похищенным, − рассказали в Росгвардии.

Группа задержания выяснила приметы злоумышленника и в какую сторону он направился. Ориентировку передали в дежурную часть.

В одном из дворов в Кировском районе сотрудники Росгвардии увидели похожего на разыскиваемого мужчину. Заметив их, сибиряк попытался скрыться. Однако у него ничего не вышло.

В итоге мужчину задержали. Сотрудники магазина подтвердили, что преступление совершил именно он. Оказалось, что задержанному 28 лет и что ранее его ловили на краже в том же магазине.

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