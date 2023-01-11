«Знает только несколько слов»: под Новосибирском волонтеры ищут родных мужчины, который не знает своего имени

В Новосибирской области волонтеры ищут родных мужчины, попавшего в бердскую больницу. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области волонтеры ищут родных мужчины, попавшего в бердскую больницу. На вид ему около 30-лет, однако он не может самостоятельно назвать ни своего имени, ни адреса.

— С 11 января мужчина находится в медучреждении города Бердск. О себе он сказать ничего не может, произносит только несколько слов: «Вася, второй, папа». Наблюдается явная задержка в развитии. Установить его личность по отпечаткам пальцев полиции не удалось, поэтому было решено разместить ориентировку в сети, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

По словам волонтеров, как только ориентировка на мужчину появилась в сети, им уже поступило несколько свидетельств от людей, которые его узнали.

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