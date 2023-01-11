К дому на Одоевского в Новосибирске съехались четыре пожарных машины: рассказываем, что случилось

К дому на улице Одоевского11\1 съехались четыре пожарных машины.
Фото: Анна ПАШАГИНА
К дому на улице Одоевского11\1 съехались четыре пожарных машины. Об этом сообщили местные жители вечером в среду, 11 января.
— В домовом чате написали, что что-то загорелось во 2 подъезде. Примерно в половину восьмого приехало сразу несколько пожарных машин, — рассказали КП-Новосибирск жители дома.
В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что в доме сработала пожарная сигнализация. Тревога была ложная.
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