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НовостиПроисшествия11 января 2023 12:55

К дому на Одоевского в Новосибирске съехались четыре пожарных машины: рассказываем, что случилось

В Новосибирске к дому на Одоевского съехались четыре пожарные машины
Авторы (2):
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Галина СИМОНОВА
К дому на улице Одоевского11\1 съехались четыре пожарных машины.

К дому на улице Одоевского11\1 съехались четыре пожарных машины.

Фото: Анна ПАШАГИНА

К дому на улице Одоевского11\1 съехались четыре пожарных машины. Об этом сообщили местные жители вечером в среду, 11 января.

— В домовом чате написали, что что-то загорелось во 2 подъезде. Примерно в половину восьмого приехало сразу несколько пожарных машин, — рассказали КП-Новосибирск жители дома.

В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что в доме сработала пожарная сигнализация. Тревога была ложная.

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