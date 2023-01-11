В Новосибирской области девятиклассник без спроса поехал кататься на машине отца

Ученик 9 класса без спроса сел в автомобиль отца и поехал кататься.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Ученик 9 класса без спроса сел в автомобиль отца и поехал кататься. 15-летнего новосибирца остановили на дороге сотрудники ДПС, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Подростка поймали вечером 8 января на одной из улиц города Болотное. Он ехал на автомобиле марки «Тойота». Документов на транспортное средство у него, естественно, не было.
Школьника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Правоохранители установили законных представителей девятиклассника.
− Выяснилось, что пока отец спал, подросток нашел ключи, завел транспортное средство и решил поехать кататься, − рассказали в МВД.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели сбыта». Несовершеннолетний находится под подпиской о невыезде.
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