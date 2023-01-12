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НовостиОбщество11 января 2023 22:00

«Сделаем планету чище»: пенсионерка из Новосибирской области рассказала, как делает из целлофановых пакетов разноцветные коврики

Пенсионерка из Новосибирской области рассказала, как делает из целлофановых пакетов разноцветные коврики
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Пенсионерка вяжет из целлофановых пакетов. Фото: предоставлено Лидией Булатовой

Пенсионерка вяжет из целлофановых пакетов. Фото: предоставлено Лидией Булатовой

В Новосибирской области пенсионерка вяжет коврики из целлофановых пакетов. 79-летняя Лидия Александровна Булатова уже год правильно «перерабатывает» их.

- У меня у дочери дача, и она попросила меня связать коврики для дома из старых вещей. Я сделала, а потом в журнале по рукоделию увидела, что можно из пакетов вязать. Попробовала – получилось. Я уже крючком связала 10 штук почти, - рассказала КП-Новосибирск Лидия Булатова, пенсионерка.

На один коврик уходит около 30 пакетов из обычного продуктового магазина. Мусорные пакеты женщина для рукоделия не берет. Схема вязки проста: пакет разрезается, скручивается и можно приступать к рукоделию.

- Эти коврики удобные в использовании. Например, зимой на нем разулись, потом помыли, высушили и коврик как новенький. Я даже на выставку ездила с ними, и девиз был: «Сделаем планету чище», - говорит женщина.

Лидия Александровна не остановилась на «утилизации» пакетов. Решила еще вязать коврики из старых колготок. Говорит, что их можно использовать как сидушки в бане.

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