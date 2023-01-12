«Сделаем планету чище»: пенсионерка из Новосибирской области рассказала, как делает из целлофановых пакетов разноцветные коврики

Пенсионерка вяжет из целлофановых пакетов. Фото: предоставлено Лидией Булатовой

В Новосибирской области пенсионерка вяжет коврики из целлофановых пакетов. 79-летняя Лидия Александровна Булатова уже год правильно «перерабатывает» их.

- У меня у дочери дача, и она попросила меня связать коврики для дома из старых вещей. Я сделала, а потом в журнале по рукоделию увидела, что можно из пакетов вязать. Попробовала – получилось. Я уже крючком связала 10 штук почти, - рассказала КП-Новосибирск Лидия Булатова, пенсионерка.

На один коврик уходит около 30 пакетов из обычного продуктового магазина. Мусорные пакеты женщина для рукоделия не берет. Схема вязки проста: пакет разрезается, скручивается и можно приступать к рукоделию.

- Эти коврики удобные в использовании. Например, зимой на нем разулись, потом помыли, высушили и коврик как новенький. Я даже на выставку ездила с ними, и девиз был: «Сделаем планету чище», - говорит женщина.

Лидия Александровна не остановилась на «утилизации» пакетов. Решила еще вязать коврики из старых колготок. Говорит, что их можно использовать как сидушки в бане.

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