В Новосибирске госпитализировали шесть детей после отравления хлором в бане

Дети отравились в бане парами хлора. Фото: РЯБИНИН Михаил

В Новосибирске шесть детей попали в больницу после купания в бассейне одного из банных комплексов Ленинского района. Оказалось, что они отравились парами хлора.

— По предварительным данным, дети в возрасте от 4 до 12 лет находись вместе с родителями в банном комплексе, после возвращения домой состояние детей ухудшилось, и они были госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящий момент их жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщили в региональном СК.

Следователи начали проверку. По ее результатам будет принято соответствующее решение.

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