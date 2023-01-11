«Я жив, здоров. Возвращаюсь домой»: картина о возвращении новосибирца с СВО покорила соцсети

Реальный сюжет о возвращении военного вдохновил художницу. Фото: vk.com/polojszvet

25-летняя художница Анна Урюпина написала картину о возвращении участника СВО домой в Новосибирск. Картина с пятиэтажкой на улице Олеко Дундича, 23/1 собрала тысячи просмотров в соцсетях и была продана за полчаса.

Фото дома на ул. Олеко Дундича 23/1 стало основой работы. Фото: vk.com/polojszvet

Художница писала картину «Я приехал, мам. Ставь чайник» с фотографии новосибирца Егора Писанко. В основу работы лег сюжет о возвращении военного из зоны СВО.

- Как только я увидела фото дома на ул. Олеко Дундича 23/1, то в голове возникла идея для будущего сюжета. И подтвердило ее случайное сообщение с новогодним поздравлением от моего друга военного. Я точно помню, как он позвонил мне в мае и сказал: «Привет, сестренка. Я жив, здоров. Возвращаюсь домой». Полгода не было вестей, я писала его маме и просто ожидала звонка. Как обычно, с незнакомого номера. Когда же он приехал, то сказал: «Ань, встречали всей улицей! Я так рад, что снова трогаю эти стены». А в моем сердце наступил покой. Ты дома, с тобой все хорошо. Я поставлю чайник за твое здоровье и долгожданное возвращение, - рассказала КП-Новосибирск Анна Урюпина.

Анна Урюпина родилась в Дудинке Красноярского края, девочка рисовала с детства, с отличием окончила художественную школу и университет в Ростове-на-Дону. Вскоре оставила работу дизайнером и стала писать картины с северными городами России — по собственным снам и фотографиям: Мурманск, Норильск, Санкт-Петербург и другие.

Снесенное здание НЖК вдохновило на другую картину. Фото: vk.com/polojszvet

Девушка написала картину с Новосибирском за два вечера, ее купила подписчица из Санкт-Петербурга через 28 минут после начала аукциона. Ранее Анна уже писала картину из серии про Новосибирск — на ней изображен «Жирик», бывший жировой комбинат на улице Некрасова.

- К сожалению, я пока не была в Новосибирске. Почему и пишу другие города - это мой способ узнать их. Мои картины откликаются людям из разных городов России. И, что удивительно, при наличии точной локации в этой картине, люди писали другие адреса, утверждая, что этот дом из Новосибирска есть в Череповце и в Люберцах, - сообщила Анна Урюпина. - Следующая картина будет тоже с Новосибирском. С домом на ул. Республиканская 6. Можно снова ожидать очень теплый сюжет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber