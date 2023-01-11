Под Новосибирском задержали преступника в федеральном розыске, скрывавшегося 9 лет

В городе Обь под Новосибирском задержали преступника, находившегося в федеральном розыске. Фото: ГУФСИН по НСО

В городе Обь под Новосибирском задержали преступника, находившегося в федеральном розыске. Он скрывался с 2014 года.

— Он был осужден за распространение наркотических средств к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима. Но на суд не явился и был объявлен в розыск. В 2016 году розыск фигуранта в связи с его заочным осуждением был перепоручен из МВД России в ГУФСИН России по Новосибирской области, — сообщили в ведомстве.

Беглец долгое время скрывался под данными другого человека, но сотрудникам ГУФСИН удалось установить его местонахождение и задержать. Сейчас он находится в СИЗО.

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