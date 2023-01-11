Робот Николай побил рекорд по количеству принятых вызовов за год

Робот Николай установил рекорд по количеству принятых обращений. Фото: правительство НСО

В Новосибирской области робот-консультант Николай установил рекорд по количеству принятых обращений. За 2022 год он обработал почти 4,7 миллиона звонков. В 2021 году эта цифра была на 600 тысяч меньше.

— Пожалуй, одно из главных преимуществ и ключевых особенностей робота Николая — круглосуточный режим работы, возможность максимально оперативно отвечать на звонки, без привлечения операторов. Это одна из самых необходимых функций, как для жителей региона, так и для сотрудников служб, — рассказал министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

По сообщению регионального правительства, разработанный министерством цифрового развития и связи Новосибирской области робот Николай обрабатывает треть всех поступающих обращений, не прибегая к помощи операторов. В его базе — 100 различных сценариев. А работоспособность такая, что он может заменить 70 операторов, ведь робот может до одной тысячи звонков одновременно.

Кроме того, с применением технологий искусственного интеллекта для жителей Новосибирской области созданы текстовые каналы взаимодействия — чат-боты «Мое здоровье НСО» и «Социалка НСО» , которые набирают все большую популярность. В 2022 году количество обращений через медицинский бот в Telegram выросло в 5 раз по сравнению с 2021-м годом.

Каждый год робота дорабатывают и совершенствуют. В 2022 году его научили совершать исходящие вызовы и обзванивать людей, напоминая о вакцинации. В 2023 году его продолжат обучать новым функциям.

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