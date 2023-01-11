В Новосибирске на улице Лескова образовался гейзер

В Октябрьском районе Новосибирска на улице Лескова пробился гейзер. Фото: стоп-кадр из видео АСТ-54
В Октябрьском районе Новосибирска на улице Лескова пробился гейзер. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Очевидцы рассказали, что из канализационного люка бьет горячая вода. Находится место у дома №15.
В комментариях местные жители начали шутить, что в Новосибирске открылся новый водный курорт.
КП-Новосибирск обратилась в СГК с просьбой прокомментировать ситуацию.
− К нам отношения данный прорыв не имеет, это канализационные воды, − сообщили КП-Новосибирск в компании.
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