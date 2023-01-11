Андрей Травников заявил, что в НСО не должно быть ни единого долгостроя. Фото: правительство НСО.

Губернатор НСО Андрей Травников проверил, как завершается строительство операционно-реанимационного корпуса городской клинической больницы №34. Решение о достройке непростого объекта губернатор принял в январе 2020 года совместно с депутатами Законодательного Собрания области.

По словам главы области, завершение работ на объекте – это реализация стратегического принципа, который Правительство Новосибирской области определило для себя несколько лет назад.

– За последние пять лет ни одна стройка не была остановлена – ни в пандемию, ни в прошлом году. Наоборот, мы берёмся за достраивание заброшенных объектов, их уже больше десятка – от перинатального центра до здания для театра Сергея Афанасьева. Но из всех подобных объектов корпус больницы №34 – самый сложный. Это – самый давний долгострой, он был остановлен ещё в 1991 году. За 30 лет здание лучше не стало, плюс – кардинально изменились все санитарные и строительные нормы, проект пришлось полностью переделывать. Этой больнице повезло – на стройку пришли лучшие проектные и подрядные организации, в частности – РСУ №5 Михаила Голубева. Есть уверенность в том, что не только контрактный срок завершения работ будет выдержан, но они даже будут произведены с опережением графика, – отметил Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что в медучреждении будут оказывать высокотехнологичную помощь по разным направлениям.

– Наш принцип – ни одного нового долгостроя, а только завершение ранее начатых работ – продолжит действовать в Новосибирской области и впредь. Также мы подтверждаем: для добросовестных подрядчиков, которые работают с опережением графика, имеется возможность приблизить финансирование, – подчеркнул Андрей Травников.

Как уточнили в правительстве Новосибирской области, ввести объект в эксплуатацию намерены в декабре 2023 года.

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