Разбудил плач младенца: многодетная семья спаслась во время пожара в частном доме под Новосибирском

В частном доме в Новосибирском районе произошел пожар. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Ночью 11 января в частном доме в Новосибирском районе произошел пожар. Проживающая там многодетная семья успела спастись благодаря плачущему младенцу, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло в доме на улице Цветочная СНТ «СПО Учхоз». В нем проживали родители и трое детей. Младшему из них – всего семь месяцев.

Как раз благодаря малышу у истории был счастливый конец. Ночью мать проснулась из-за того, что ребенок плакал.

− Малыша нужно было покормить. Я почувствовала запах дыма, но не придала этому значение. Затем включила свет и увидела, что дым начал распространяться по всему полу, − поделилась подробностями Евгения.

Женщина быстро разбудила мужа и других детей. Взрослые вызвали пожарных, после чего семья выбралась на улицу.

Когда на место прибыли пожарные, внутри дома наблюдалось сильное задымление. Огнеборцы за 18 минут ликвидировали возгорание.

Во время пожара пострадали потолочное перекрытие возле трубы отопления в котельной, а также утеплитель. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за неправильно смонтированного дымохода котла отопления.

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