Из крана течет «коньяк»: жительницу Первомайского района Новосибирска ужаснул цвет проточной воды

Из крана шла грязно-рыжая жидкость. Фото: Моя Первомайка

Жительница дома, расположенного по адресу Ученическая, 13, пожаловалась на цвет проточной воды. У нее из крана шла грязно-рыжая жидкость. Публикация появилась в группе «Моя Первомайка».

По словам женщины, с проблемой она столкнулась вечером 10 января. Сливать эту жижу пришлось в течение часа. В посте подметили, что вода цветом была похожа на коньяк.

− О причинах внезапной акции коммунальщики ничего не знали. Соответственно, оплатить этот водный аттракцион придется женщине, а не горе-специалистам, − сообщили в соцсети.

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