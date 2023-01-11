В пекарне неадекватный мужчина грозил взорвать весь Новосибирск

Лжетеррориста передали в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пекарне на улице Титова неадекватный посетитель начал приставать к другим покупателям и угрожал «взорвать весь Новосибирск». Произошел инцидент вечером 10 января. Сотрудникам булочной пришлось вызвать ГБР. О произошедшем сообщили в АБ «Гвардия».

— Правонарушитель долго не хотел успокаиваться и обещал взорвать Коммунальный мост и метрополитен. Ни сумки, ни пакета, ни каких-либо других вещей при нем не было. До этого мужчина приставал к одной из покупательниц пекарни. Он уверял нас, что та забрала у него его взрывчатку, спрятала в свою сумку и не хотела отдавать, — рассказал боец группы быстрого реагирования Сергей.

Мужчина был сильно пьян и вел себя неадекватно, но проигнорировать слова о взрывчатке бойцы ГБР не могли. Они скрутили сибиряка и отвезли в ближайшее отделение полиции.

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