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НовостиОбщество11 января 2023 8:50

В ночь на 11 января температура упала до – 45 градусов в одном из районов Новосибирской области

Самым холодным оказался Кыштовский район
Авторы (2):
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области зафиксировали падение температуры до - 45 градусов.

В Новосибирской области зафиксировали падение температуры до - 45 градусов.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В ночь на среду, 11 января, в северных районах Новосибирской области температура снизилась от – 40 до – 45 градусов. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

– Самую низкую температуру зафиксировали в Кыштовском районе – 44,6 градуса, – рассказали синоптики.

В остальных районах фиксировали от – 30 до – 36 градусов. В Новосибирске температура держалась в пределах – 31 градуса.

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