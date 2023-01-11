В Новосибирской области неугомонный вор трижды стащил телевизор и приставку у соседа

В Новосибирской области мужчина трижды украл телевизор и приставку у соседа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Барабинском районе задержали мужчину, совершившего тройную кражу из квартиры соседа. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Первое преступление произошло 28 декабря 2022 года. 45-летний местный житель пробрался в квартиру соседа и вынес оттуда телевизор и приставку. Владелец оборудования узнал о краже и самостоятельно вернул принадлежащие ему устройства.

На этом злоумышленник не остановился. 31 декабря, пока знакомого не было дома, сибиряк снова вскрыл его квартиру и забрал те же устройства.

− В начале января хозяин в очередной раз вернул похищенное, но на этот раз оставил имущество на хранение у другой жительницы дома, − рассказали в МВД.

Подозреваемый узнал, где находятся телевизор и приставка. Ночью 4 января он проник в квартиру женщины и в третий раз украл оборудование. Потерпевший не выдержал и написал заявление в полицию.

Стражи правопорядка задержали подозреваемого. Злоумышленник признался в содеянном и объяснил, что своего телевизора у него нет, а во время новогодних праздников хотелось смотреть различные передачи.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине еще не избрали меру пресечения.

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