На Алтае четверых пропавших после Нового года нашли спустя 8 дней в избушке посреди леса

Мужчины застряли в избушке посреди леса на все новогодние праздники. Фото: стоп-кадры из видео волонтеров / ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

В Республике Алтай больше недели искали четверых мужчин, которые 2 января уехали кататься на снегоходах и обещали вернуться на следующий день. Информация о пропаже в МЧС поступила только после праздников. В ориентировочное место нахождения пропавших тут же выехала поисковая группа. Об этом сообщает amic.ru.

Мужчин, которые не выходили на связь, нашли 10 января в глухом лесу. Волонтерам, пробирающимся по горло в снегу, удалось связаться с ними по радиостанции.

Живые и здоровые, они сидели в охотничьей избушке, а вокруг все дороги замело сугробами в человеческий рост. Из-за этого спасателям пришлось прокладывать им путь длиной в 2-3 километра. Всего в поисках участвовали 35 человек и 27 единиц техники.

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