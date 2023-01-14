Новосибирский подросток победил в международном чемпионате стран БРИКС для машинистов

С 5 лет Михаил играл в хоккей, конкурс стал его новой победой. Фото: Предоставлено Михаилом Усовым

17-летний новосибирец Михаил Усов победил в международном конкурсе железнодорожников среди стран БРИКС. Второкурсник Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина всего за 18 минут набрал 100 баллов из 100 возможных, став золотым призером.

- Готовился я по достаточно простому принципу, который привёл меня к быстрому результату. Чем больше раз прорешал, тем лучше. Самым трудным оказалось задание со стрелочным переводом, очень много мелочей в задании было, за которые могли снять баллы, - рассказал КП-Новосибирск Михаил Усов.

Михаил бросил хоккей из-за травмы и мечтает работать помощником машиниста. Фото: Предоставлено Михаилом Усовым

Международный Чемпионат-2022 Belt & Road and BRICS Skills Development and Technology Innovation Competition проходил в конце декабря в Китае в режиме онлайн. Участникам нужно было выполнить задания в трех блоках за 45 минут. Всего в конкурсе приняли участие 80 команд из ведущих железнодорожных институтов и колледжей Китая, России, Южной Африки, Бразилии, Таиланда, Лаоса и Индии.

- С 5 лет я занимался хоккем с мячом, но в возрасте 17 лет пришлось закончить заниматься хоккем в связи с травмой. Победа в конкурсе дала мне понимание, что я иду в правильном направлении. На данный момент хотелось бы устроиться помощником машиниста и дальше двигаться по карьерной лестнице, - рассказал 17-летний Михаил Усов.

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