Проезжую часть улицы Кирова в Новосибирске расширят до шести полос

Улица Кирова станет шестиполосной.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Улицу Кирова могут сделать шестиполосной. Информация об этом содержится в постановлении мэрии Новосибирска о проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Лескова, Автогенной, полосой отвода железной дороги, улицами Восход и Бориса Богаткова в Октябрьском районе до 2030 года.
– Улица Кирова станет основной композиционной магистральной улицей района с расширением в восточной части до 60 метров и проезжей части до 24 метров, – указано в документе.
Кроме того, на перекрестке магистралей Кирова и Никитина в будущем предполагается строительство новой станции метро «Никитинская».
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