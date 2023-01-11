Жителя Новосибирской области отправили в колонию строгого режима за пьяную езду.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Житель Новосибирской области получил реальный срок за управление авто в пьяном состоянии. Об этом сообщили в Венгеровском районном суде.
– Подсудимый дважды управлял машиной в нетрезвом виде. Суд учел все обстоятельства и назначил ему лишение свободы на срок 1 год и 2 месяца в колонии строгого режима, – уточнили в пресс-службе суда.
Также горе-водителя лишили прав на 3 года.
Ранее КП-Новосибирск писала, что за новогодние праздники гаишники поймали в Новосибирске 68 пьяных водителей.
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