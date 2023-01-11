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НовостиПроисшествия11 января 2023 7:57

Проехать почти невозможно: в Новосибирске дорогу на улице Дунаевского затопило водой

В Новосибирске водители жалуются на затопленную дорогу на улице Дунаевского
Анастасия ХРОМЫХ
На дороге образовалась ужасная каша с замерзшими ледяными буграми. Фото: предоставлено «АСТ-54»

На дороге образовалась ужасная каша с замерзшими ледяными буграми. Фото: предоставлено «АСТ-54»

Дорогу на улице Дунаевского в Новосибирске затопило, из-за чего на ней образовалась ужасная каша с замерзшими ледяными буграми. Проехать там практически невозможно, пожаловались интернет-пользователи в группе «АСТ-54».

В публикации уточнили, что сложный участок начинается от дома №16 к7. Преодолеть его без потерь могут только машины с достаточно высокой подвеской.

Одному водителю крайне не повезло.

− По словам нашего подписчика, попытка пробраться закончилась для него потерей бампера у автомобиля, − рассказали в публикации.

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