В новосибирской пекарне неадекватный мужчина угрожал взорвать Коммунальный мост и метрополитен

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ.

Во вторник в 20.29 сигнал тревожной кнопки поступил в дежурную часть Агентства Безопасности из пекарни на улице Титова. Прибывшие бойцы ГБР-73 обратили внимание на неадекватного мужчину лет пятидесяти. Гражданин был в состоянии крайней степени возбуждения и угрожал «взорвать весь город».

- Правонарушитель долго не хотел успокаиваться и обещал взорвать Коммунальный мост и метрополитен. Ни сумки, ни пакета, ни каких-либо других вещей при нем не было. До этого мужчина приставал к одной из покупательниц пекарни. Он уверял нас, что та забрала у него его взрывчатку, спрятала в свою сумку и не хотела возвращать, - рассказал боец группы быстрого реагирования Сергей.

И хотя в состоянии правонарушителя просматривались явные признаки алкогольного опьянения, «гвардейцы» не могли игнорировать подобные угрозы, поэтому доставили мужчину в отдел полиции Ленинского района.

Инцидент с более серьезными последствиями произошел ночью - и тоже на улице Титова. В 1.15 в дежурную часть позвонила жительница дома № 11/1, который находится под охраной ГВАРДИИ по услуге «Безопасный двор». По словам женщины, ее сильно избил муж, поэтому она выбежала на улицу и теперь боится вернуться домой.

Приехавшие бойцы ГБР обнаружили у дверей подъезда женщину со следами побоев. Под надежной защитой «гвардейцев» жертва домашнего насилия наконец-то смогла успокоиться и вернуться в теплое помещение. Охранники Агентства Безопасности вызвали на место экипаж полиции, который задержал мужа-тирана и увез его в отделение.