Названа дата потепления после аномальных холодов в Новосибирске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 10 января, стало известно, когда в Новосибирске закончатся аномальные холода. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Западно-сибирском гидрометцентре.

– Предстоящей ночью будет по-прежнему морозно: -30…-35, местами до -43 градусов. Днем 12 января температура постепенно начнет повышаться. Возможен небольшой снег. Усилится ветер. В пятницу, 13 января, ждем ослабление морозов. Ночью будет -21…-26, местами -15…-20. Днем будет -13…-18. Ожидается умеренный снег, – уточнила КП-Новосибирск начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

По словам эксперта, с потеплением в город и область придет сильный юго-западный ветер. Местами его порывы достигнут 18 метров в секунду.

– 14 января, в субботу, ночью будет -15…-20, а днем – -9…-14, – добавила метеоролог.

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