Глава службы новосибирского филиала РЖД получил взятку в 6,6 миллиона рублей

Железнодорожник получил взятку в 6,6 миллиона рублей за ускорение ремонта вагонов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ремонтную компанию «Новотранс» оштрафовали почти на 13 миллионов рублей за передачу взятки начальнику службы вагонного хозяйства. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ремонтники попросили главу службы в новосибирском филиале РЖД ускорить текущие работы по ремонту вагонов за взятку в 6,6 миллиона рублей.

Несмотря на сумму, дело возбудили по административной статье о незаконном вознаграждении в крупном размере. Компанию оштрафовали на 12,9 миллиона рублей. Постановление еще не вступило в законную силу.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что железнодорожника отправили в колонию на 8,5 лет за взятку в 600 тысяч рублей.

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