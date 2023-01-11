В Новосибирске арестовали хулигана, обматерившего прохожих во дворе на Виктора Уса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирца, обматерившего прохожих во дворе дома на Виктора Уса, арестовали. Известно, что мужчина устроил дебош днем 1-го января.

– Хулиган выражал явное неуважение к обществу, грубо матерясь в общественном месте в присутствии прохожих. На неоднократные замечания не реагировал, чем нарушал общественный порядок, – рассказали в Кировском районном суде.

Мужчина признал вину. Оправдался тем, что в 1 января был пьян. В содеянном горожанин раскаялся и просил суд назначить ему штраф. Однако ранее его уже привлекали к ответственности и назначали штрафы. Их мужчина не оплатил, сославшись на безденежье.

В итоге суд учел все обстоятельства и назначил хулигану трое суток административного ареста.

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