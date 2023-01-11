Мертвую женщину нашли под окнами многоэтажки на улице Волховской в Новосибирске. Фото: ACT-Black.

В среду, 11 января, в Новосибирске под окнами высотки прохожие заметили тело женщины. Они вызвали экстренные службы. Те констатировали её смерть.

– Женщину нашли под окнами дома № 33/1 на улице Волховской, – написали в группе «АСТ-54».

По факту случившегося проверку проводят в СК РФ по Новосибирской области.

– Следователь осматривает место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – рассказали КП-Новосибирск в Следственном комитете.

После проверки в ведомстве примут решение в соответствии с законом.

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