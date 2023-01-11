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НовостиОбщество11 января 2023 1:45

«Вот-вот упадёт!»: Новосибирцы напуганы глыбами льда, опасно нависшими на крыше многоквартирного дома

Новосибирцы напуганы глыбами льда, опасно нависшими на крыше многоквартирного дома
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцы напуганы глыбами льда, опасно нависшими на крыше многоквартирного дома. Фото: "АСТ-54".

Новосибирцы напуганы глыбами льда, опасно нависшими на крыше многоквартирного дома. Фото: "АСТ-54".

Жители улицы Первомайской в Новосибирске пожаловались на некачественную уборку наледи с крыши. По их словам, с одного дома опасно свисают гигантские глыбы льда.

– На Первомайской, 88 с крыши дома вот-вот упадёт лёд, – поделились горожане в группе «АСТ-54».

Жильцы уверяют, в ответственной УК на их обращения не реагируют. Новосибирцы переживают, что ледяные глыбы рухнут на людей.

Ранее в мэрии призывали организации качественно убирать снег и наледь с крыш многоквартирных домов.

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