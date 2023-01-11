«Вот-вот упадёт!»: Новосибирцы напуганы глыбами льда, опасно нависшими на крыше многоквартирного дома

Новосибирцы напуганы глыбами льда, опасно нависшими на крыше многоквартирного дома. Фото: "АСТ-54".
Жители улицы Первомайской в Новосибирске пожаловались на некачественную уборку наледи с крыши. По их словам, с одного дома опасно свисают гигантские глыбы льда.
– На Первомайской, 88 с крыши дома вот-вот упадёт лёд, – поделились горожане в группе «АСТ-54».
Жильцы уверяют, в ответственной УК на их обращения не реагируют. Новосибирцы переживают, что ледяные глыбы рухнут на людей.
Ранее в мэрии призывали организации качественно убирать снег и наледь с крыш многоквартирных домов.
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