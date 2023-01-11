Диетолог рассказала, как восстановить рацион питания после новогодних праздников

Предпочтение нужно отдавать здоровому питанию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как нужно питаться, чтобы привести себя в форму после новогодних праздников. По словам специалиста, садиться на строгую диету вовсе не обязательно, однако некоторые ограничения вводить придется.

Так, диетолог рекомендует уделять особое внимание первому приему пищи. Начинать день лучше со стакана теплой воды, а в качестве завтрака отдавать предпочтение кашам.

— На завтрак каши должны быть объемными, вязкими, теплыми, можно добавить ягоды, сухофрукты, орехи и обязательно что-то белковое: творог, сыр, омлет с овощами или бургеры из цельнозернового хлеба с кусочком курицы, индейки или рыбы, — пояснила Елена изданию NEWS.ru.

В качестве перекусов можно использовать овощи или кисломолочную продукцию. Для обеда подойдут овощные супы или супы на курином бульоне, а на второе стоит есть блюда, богатые белком: курицу, индейку, рыбу, яйца. Добавить к этому можно будет гарнир из сложных углеводов, например — гречку.

Ужин, по словам диетолога, не должен быть плотным. Вечером не стоит употреблять жареную пищу, а отдавать предпочтение тушеным, вареным или приготовленным на пару блюдам.

Также из рациона необходимо будет исключить фастфуд и сладости.

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