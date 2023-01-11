Центробанк усложнил выдачу больших кредитов

В 2023 году для россиян вступили новые ограничения по выдаче больших кредитов (или выдаче нескольких маленьких). Фото: Даниил ОПАРИН

В 2023 году для россиян вступили новые ограничения по выдаче больших кредитов (или выдаче нескольких маленьких). Центробанк ужесточил требования к банкам и микрофинансовым организациям. Предполагается, что новые правила будут работать в обе стороны: страховать кредиторов от невозвратных долгов и понижать кредитную нагрузку жителей страны.

— С 1 января банки с универсальной лицензией (с капиталом от 1 миллиарда рублей) и микрофинансовые организации (МФО) обязаны соблюдать ограничения на выдачу необеспеченных залогом кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Речь, в частности, идет о случаях, когда ежемесячные платежи клиента по всем кредитам, включая новый заем, превышают 80% от ежемесячных доходов, — сообщает издание NEWS.ru.

Доля таких займов у банков теперь должна быть не больше 25% от всех займов без лимита кредитования. У МФО этот показатель ограничен 35%. Ограничили также долю необеспеченных кредитов, выдаваемых более, чем на пять лет.

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