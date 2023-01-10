В Новосибирске ограничили движение по улице Дмитрия Шамшурина

Ограничение на Шамшурина продлится две недели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на две недели ограничили проезд по улице Дмитрия Шамшурина из-за ремонта теплотрассы.

— С 10 по 25 января на 3 метра сужается проезжая часть по улице Дмитрия Шамшурина в районе дома №6, — рассказали в мэрии. Муниципалитет напомнил водителям об осторожности и внимательности на дорогах, а также о соблюдении правила дорожного движения.

Напомним, что до 28 января в районе бизнес-центра на Каменской на 7 метров сузили проезжую часть.

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