На Северном полюсе теплее: в Новосибирске резко похолодает до -40

В Новосибирск придут 40-градусные морозы. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В среду, 11 января, в Новосибирске наступит пока что самая холодная ночь месяца.

— Ночью похолодает до -31…-33 градусов, в пригороде до -37. Днем будет -27...-29 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью местами температура опустится до -40 градусов, хотя в целом по региону будет около -28…-33 градусов. Днем похолодает до -24…-29 местами до -34 градусов.

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