В Новосибирске ревнивец получил 9 лет колонии за смерть подруги и избиение матери

Суд отправил рецидивиста в колонию особого режима Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске суд вынес приговор 39-летнему безработному, который избил до смерти подругу и поколотил мать. Трагедия произошла днем 11 декабря 2021 года в доме на улице Дмитрия Донского, 22.

В роковой день 39-летний сборщик металлолома выпивал с сожительницей, матерью и ее сожителем. В ходе пьянки он приревновал подругу и стал избивать по голове, с применением неустановленного предмета. Мать пыталась вступиться – за это досталось и ей. В результате 38-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм, а пожилая родственница получила легкий вред здоровью.

Соседи вызвали полицию, виновник пытался скрыть убийство – просил мать рассказать, как якобы неизвестные ворвались и избили его подругу до смерти. Однако мать рассказала правду о сыне, его арестовали. Следователи возбудили два уголовных дела за причинение легкого и тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей.

- Подсудимый написал явку с повинной, частично признал вину. Говорил, якобы бил не так сильно. Ранее был неоднократно судим, по той же статье. Не работал и сдавал металлолом. Суд назначил ему 9 лет 6 месяцев колонии особого режима с учетом рецидива, приговор в законную силу не вступил, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Нина Лисицына.

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