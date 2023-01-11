«Уйти в море»: новосибирец снял красивый клип о философии в Академгородке

Природа Академгородка предстала с философской стороны. Фото: "Видеограф | Андрей Лобанов" "ВКонтакте"

Новосибирский видеограф Андрей Лобанов снял лиричный клип для московского дуэта «Середина» на песню «Я делаю шаг». Музыканты опубликовали философское видео 10 января, оно набрало тысячи просмотров в соцсетях.

- Сами съемки проходили в Академгородке, на главную роль я позвал своего знакомого Александра. Сюжет был продуман заранее: мужчину сбивает автомобиль, он оказывается между нашим миром и миром загробным. Посреди природы у него происходит осмысление, он вспоминает прошлую жизнь и в итоге принимает решение уйти в море, которое символизирует иной мир, – рассказал Андрей Лобанов. – Захотелось передать историю немножко трагичную, немножко философскую и поразмышлять о смысле жизни.

Новосибирец сам снимал клип, монтаж и цветокоррекция заняли около недели. Оператор признался – он фанат группы «Середина» и снял уже третий клип на их песни. Теперь мечтает познакомиться с кумирами.

Пользователи соцсетей похвалили клип, однако некоторых расстроил трагический конец.

- Финал печален, а надо бы наоборот, - написал фанат группы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber