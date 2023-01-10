Ударил бутылкой по голове: полиция задержала кемеровчанина после драки в новосибирском баре

Преступление совершил 22-летний житель Кемеровской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция задержала жителя Кемеровской области, который ударил бутылкой по голове посетителя новосибирского бара. Об этом сообщили в ГУ МВД России по НСО.

10 декабря в одно из медучреждений поступил 32-летний мужчина с травмой головы. Как объяснил пациент, у него случился конфликт в местном развлекательном заведении. Информацию о произошедшем передали стражам правопорядка.

Подозреваемого сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области разыскивали вместе с коллегами из Кузбасса. Спустя некоторое время они задержали 22-летнего жителя Кемеровской области.

Выяснилось, что инцидент произошел в Октябрьском районе Новосибирска. Между подозреваемым и потерпевшим возникла ссора. В какой-то момент парень схватил бутылку и ударил по голове своего оппонента, тем самым причинив ему тяжкий вред здоровью.

− Установлено, что после совершения преступления злоумышленник убыл на территорию другого региона, − уточнили в МВД.

Новосибирские полицейские отправились в служебную командировку в Кемеровскую область. В итоге подозреваемого задержали у него дома.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Кемеровчанин находится под подпиской о невыезде.

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