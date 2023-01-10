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НовостиПроисшествия10 января 2023 8:27

В мэрии назвали расколовшуюся пятиэтажку на Римского-Корсакова в Новосибирске не аварийной

Жильцам дадут рекомендации по дальнейшему проживанию в треснувшем доме
Надежда КАСЬЯНОВА
Треснувший дом не причислен к аварийным.

Треснувший дом не причислен к аварийным.

Фото: Никита МАНЬКО

Специализированная проектная организация проверит расколовшийся в Новосибирске дом. Потом уже будет решаться, что делать с жильцами.

— Дом аварийным не признан. 11 января на место выходит специализированная проектная организация. Будут даны рекомендации по дальнейшему проживанию в этом подъезде, — пояснили в мэрии.

Напомним, ЧП произошло 10 января на улице Римского-Корсакова, 10. Как оказалась, трещина по пятому подъезду дома пошла пару лет назад. А после затопления подвала на новогодних праздниках и морозов она разрослась до таких размеров, что внутрь легко поместиться рука.

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