«Стекло разбилось вдребезги!»: В Новосибирске снежная глыба придавила припаркованную машину

В Новосибирске снежная глыба придавила припаркованную машину. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Первомайском районе Новосибирска снежная глыба придавила машину. Она упала с крыши многоэтажки на улице Первомайская, 170. О ЧП рассказала владелица авто в соцсети.

– Произошел инцидент вечером 5 января. От удара лобовое стекло разбилось вдребезги и рассыпалось по салону, – написали в группе «Моя Первомайка».

Хозяйка авто в ужасе от случившегося. Она уверена, попади такая глыба на человека, он бы серьезно пострадал.

Девушка написала жалобу в УК. Однако там открестились от проблемы. Сказали, что пострадавшей не нужно было ставить авто у дома. При этом сибирячка утверждает, никаких сигнальных лент или предупредительных табличек у дома с нечищеной крышей установлено не было.

Ранее в мэрии призывали ответственные компании тщательно следить за уборкой снег и наледи с кровель зданий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер