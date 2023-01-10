Новосибирскую компанию оштрафовали на 12,9 миллиона рублей за коррупцию

Было возбуждено дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение. Фото: Даниил ОПАРИН

Транспортно-логистическую компанию «Новотранс» в Новосибирске оштрафовали практически на 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Стало известно, что представитель компании передал деньги начальнику службы вагонного хозяйства Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры. Речь идет о сумме в более чем шесть с половиной миллионов рублей. За эти деньги работник «Новотранса» попросил быстрее отремонтировать вагоны.

Было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью второй статьи 19.28 КоАП РФ – «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере».

Теперь логистической компании придется выплатить штраф.

− Постановление суда в законную силу не вступило, − отметили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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