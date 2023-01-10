Новосибирцам рассказали, как правильно дышать и двигаться, чтобы согреться на морозе

Новосибирцам объяснили, как согреться на морозе. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирск на первой рабочей неделе 2023 года пришли тридцатиградусные морозы. Оказывается, согреться можно не только снаружи, закутавшись в дубленку, но и изнутри – с помощью специальных упражнений. Лайфхаки для морозных прогулок опубликовали в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

Физкультурники советуют идти быстро, но дышать медленно и неглубоко. Так организму будет проще приспособиться к холоду. Если не помогло, стоит попробовать делать глубокие вдохи через нос с резкими, короткими выдохами через рот. Не наоборот!

Напрячься и съежиться рекомендуют пассажирам, которые долго ждут транспорта на остановке. Если долго сжимать все мышцы, а потом очень медленно их расслабить, станет теплее.

Для улучшения циркуляции крови в ногах и руках специалисты Минспорта советуют шевелить пальцами, крутить ступнями и перекатываться с пятки на носок.

– Ну а если уже совсем замерзли и не стесняетесь выполнять упражнения в людном месте, то отлично согревает упражнение «Джампинг Джек». На счет «раз» – ноги в стороны, руками хлопок над головой, на счет «два» – ноги вместе, руки опускаем вдоль туловища, – сообщают в Минспорта.

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